Семь стран Евросоюза потребовали прекратить выдачу виз российским и белорусским спортсменам. Соответствующее письмо направили председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште, пишет Politico.

Под обращением подписались лидеры Дании, Эстонии, Литвы, Латвии, Финляндии, Польши и Швеции. Авторы документа обеспокоены постепенным смягчением ограничений в отношении российских и белорусских атлетов со стороны международных спортивных организаций.

«Просто невозможно разделить спорт и геополитику», — говорится в письме.

Подписанты предлагают закрепить ограничения в визовом кодексе ЕС, реформирование которого запланировано на 2027 год. Однако, по их мнению, вопрос требует незамедлительного решения. Инициаторы обращения намерены поднять эту тему на саммите Евросоюза 26–27 ноября.

Напомним, 21 ноября глава МИД Финляндии Элина Валтонен призвала распространить визовые ограничения для российских спортсменов на весь Евросоюз. Уже 23 ноября Еврокомиссия представила проект 22-го пакета антироссийских санкций, предусматривающий запрет на выступление российских атлетов под национальным флагом на территории ЕС. Для принятия новых мер потребуется согласие всех государств объединения.

Между тем в Международном олимпийском комитете выступили против ограничения прав спортсменов на основании их гражданства. Особую обеспокоенность в спортивном сообществе вызывает возможное влияние визовых запретов на проведение отборочных турниров к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.