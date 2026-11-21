Финляндия намерена добиться введения единых визовых ограничений для российских спортсменов на территории всего Евросоюза. Об этом заявила глава МИД страны Элина Валтонен в интервью телерадиокомпании Yle.

По её словам, странам ЕС необходимо согласовать общие правила въезда российских профессиональных атлетов в Шенгенскую зону. Ограничения предлагается распространить на поездки россиян, не связанные с необходимостью.

Валтонен обратила внимание, что примеру Финляндии уже последовали другие государства, ужесточившие условия въезда для спортсменов из России. По её мнению, это создаёт основу для единой политики Евросоюза. Глава финского МИД рассчитывает, что Еврокомиссия представит соответствующие предложения в ближайшее время.

Сама Финляндия ужесточила правила с 16 ноября. Новые меры затрагивают россиян, приезжающих для краткосрочной работы, включая профессиональный спорт. Ограничения распространяются в том числе на атлетов, выступающих под нейтральным флагом.