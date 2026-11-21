Дания предложила странам Евросоюза прекратить выдачу туристических виз гражданам России и перестать признавать российские паспорта без биометрических данных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на послание европейским дипломатам, содержание которого подтвердили два дипломата.

Послание направили в пятницу, 20 ноября, вечером. Дания намерена представить предложения на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе в предстоящий понедельник, 23 ноября.

Как пишет Reuters, Копенгаген призвал к новым ограничениям после того, как датские власти заявили о предотвращении покушения, которое, по их версии, планировали российские спецслужбы. Посольство России в Дании заявило, что обвинения не подкреплены доказательствами.