Дания предложила ЕС прекратить выдачу туристических виз россиянам
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Дания предложила странам Евросоюза прекратить выдачу туристических виз гражданам России и перестать признавать российские паспорта без биометрических данных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на послание европейским дипломатам, содержание которого подтвердили два дипломата.
Послание направили в пятницу, 20 ноября, вечером. Дания намерена представить предложения на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе в предстоящий понедельник, 23 ноября.
Как пишет Reuters, Копенгаген призвал к новым ограничениям после того, как датские власти заявили о предотвращении покушения, которое, по их версии, планировали российские спецслужбы. Посольство России в Дании заявило, что обвинения не подкреплены доказательствами.
Ранее Дания объявила российского военного атташе персоной нон грата. В МИД России пообещали ответить на это решение. До этого Life.ru писал о дипломатическом конфликте между Москвой и Копенгагеном после инцидента с военным вертолётом в Балтийском море. Датская сторона утверждала, что российский корабль выпустил сигнальные ракеты в направлении её воздушного судна. Также Копенгаген обвинил российские спецслужбы в подготовке убийства украинского музыканта.
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