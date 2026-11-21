Посольство России в Копенгагене обвинило датские власти в попытке представить Москву организатором покушения на украинско-американского музыканта без предъявления доказательств. В дипмиссии считают, что история с высылкой российского дипломата стала очередным поводом для нагнетания антироссийских настроений в Дании.

По заявлению посольства, Копенгаген обвинил российские спецслужбы в подготовке убийства украинского музыканта, а затем объявил сотрудника российской дипмиссии персоной нон грата. При этом датская сторона не представила доказательств и не обратилась к России за правовой помощью.

В посольстве также указали, что обвиняемые отрицают вину, а заявления датских чиновников прозвучали ещё до рассмотрения дела по существу. Дипломаты усмотрели в этом попытку повлиять на суд. Дипмиссия назвала происходящее частью «датской модели», при которой в самых неожиданных происшествиях находят российский след.

«Подобные провокации — будь то опасное сближение, допущенное вертолётом датских ВВС в отношении российского судна 14 сентября (что бы ни утверждали датские министры), или этот инцидент — призваны запугать датское население, чтобы оправдать курс на втягивание королевства в длительное противостояние с Россией», — утверждают дипломаты.

Напомним, в Дании двух граждан страны обвинили в подготовке убийства украинского рэпера и блогера Kyivstoner (Альберта Васильева), бывшего участника группы «Грибы». Подозреваемых задержали с оружием незадолго до концерта музыканта, который должен был состояться 25 сентября в пригороде Копенгагена. Всего по делу под стражей находятся четыре человека. При этом обвинения в подготовке убийства предъявлены только двоим.