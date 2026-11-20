Захарова пообещала ответ Москвы на высылку российского военного атташе из Дании
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Москва ответит на решение Копенгагена выслать российского военного атташе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя действия датских властей.
«Москва даст соответствующий ответ», — подчеркнула дипломат в беседе с ТАСС.
Ранее посла России в Дании Владимира Барбина вызвали в датский МИД. Там ему сообщили, что российский военный атташе объявлен персоной нон грата и должен покинуть страну в течение семи дней. Глава датского внешнеполитического ведомства Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что отношения с Россией остаются важными. По его словам, даже в условиях международной напряжённости необходимо сохранять возможность диалога.