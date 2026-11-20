В Дании двух граждан страны обвинили в подготовке убийства украинского рэпера и блогера Kyivstoner (Альберта Васильева), бывшего участника группы «Грибы». Подозреваемых задержали с оружием незадолго до концерта музыканта, который должен был состояться 25 сентября в пригороде Копенгагена. Об этом сообщает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на материалы судебного заседания в городе Люнгбю.

По данным телеканала, мужчин остановили в автомобиле в районе Хеллерупа. При досмотре полицейские обнаружили несколько единиц оружия. После задержания выступление Kyivstoner в Шарлоттенлунде отменили.

Всего по делу под стражей находятся четыре человека. При этом обвинения в подготовке убийства предъявлены только двоим. Они отрицают свою вину. Роль остальных задержанных в расследовании пока не раскрывается.

О предполагаемом покушении стало известно во время судебного заседания в Люнгбю. Именно там следствие представило новые сведения о деле, которое до этого оставалось закрытым для широкой публики.