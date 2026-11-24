Норвегия отказала российским конькобежцам в выдаче виз для участия в декабрьском этапе Кубка мира. Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в беседе с ТАСС.

«Норвежцы отказали в выдаче виз. Мы подали документы, а они сообщили: «Визы мы вам не дадим», — рассказал Гуляев.

Четвёртый этап Кубка мира по конькобежному спорту состоится в норвежском Ставангере с 11 по 13 декабря. Российские спортсмены имеют допуск Международного союза конькобежцев (ISU) к соревнованиям в нейтральном статусе.

Однако с 16 ноября власти Норвегии ограничили въезд в страну профессиональным спортсменам из России и Белоруссии. Исключение сделали для обладателей действующего вида на жительство в странах Шенгенской зоны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила решение Осло, указав на его противоречие принципам Олимпийской хартии.

Напомним, ранее Нидерланды отказали в визах практически всей российской делегации конькобежцев, собиравшейся выступить на этапе Кубка мира в Херенвене с 4 по 6 декабря. На турнире ожидается лишь один российский спортсмен — Даниил Найденышев, имеющий французскую шенгенскую визу. Посольство РФ обвинило нидерландские власти в систематической дискриминации отечественных атлетов.