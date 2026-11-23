Международным спортивным федерациям приходится учитывать геополитическую обстановку при решении вопроса о допуске российских спортсменов к соревнованиям. При этом паспорт атлета и действия его правительства не должны влиять на право участвовать в международных турнирах. Об этом представитель Международного олимпийского комитета (МОК) заявил агентству Reuters.

В МОК подчеркнули, что за пределами Олимпийских игр решения об участии россиян остаются в компетенции международных федераций. При этом спортивным организациям необходимо учитывать «сложную и меняющуюся реальность» геополитической ситуации, особенно когда речь идёт об уже запланированных соревнованиях.

Особую обеспокоенность вызывают отборочные турниры к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Президент Европейских олимпийских комитетов Спирос Капралос предупредил, что разногласия вокруг возвращения россиян могут повлиять на квалификацию, в том числе на Европейские игры, которые пройдут в Стамбуле в июне 2027 года.

По словам Капралоса, европейские государства не могут выработать единую позицию по этому вопросу. Некоторые правительства, считает он, забывают об автономии спорта и необходимости обеспечить участие всех атлетов. Между тем отдельные страны продолжают отказывать россиянам во въезде, несмотря на решения спортивных организаций.

Споры уже дошли до Спортивного арбитражного суда (CAS). Олимпийский комитет России оспаривает условия участия отечественных спортсменов в зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который состоится в Румынии в феврале 2027 года. Россиянам предложили выступать под эмблемой национального олимпийского комитета, но без флага и гимна. Решение по этому делу ожидается не позднее 15 декабря.

Ранее Life.ru рассказывал, что спортивные федерации Финляндии обратились за помощью к международным организациям из-за новых ограничений на въезд российских атлетов. Проблемы возникли перед этапом Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки и стартом Кубка мира по лыжным гонкам в Руке. Финские организаторы попросили Международный союз конькобежцев (ISU) и Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) помочь разобраться с правилами допуска, поскольку национальные запреты поставили под угрозу участие спортсменов, уже заявленных на турниры.

Кроме того, Владимир Путин предложил обсудить возвращение россиян на Олимпийские игры на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Президент обратил внимание на необходимость продолжать работу по восстановлению полноценного участия отечественных атлетов в международных соревнованиях. Поводом для обсуждения стало постепенное смягчение ограничений рядом спортивных организаций после предварительного восстановления статуса Олимпийского комитета России в июле 2026 года.