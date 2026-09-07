Фон дер Ляйен назначила военного своим новым советником по обороне

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сменила своего советника по вопросам обороны на фоне курса Евросоюза на наращивание военного потенциала и увеличение расходов на оборону, сообщает Politico. Вместо Томаса Лунау эту должность занял военный Робин Винк.

В обязанности нового советника войдут вопросы сотрудничества ЕС с НАТО, борьбы с терроризмом, кризисного управления, готовности к различным угрозам и кибербезопасности. Кроме того, он будет участвовать в работе групп Еврокомиссии, занимающихся созданием Оборонного союза и Союза готовности к угрозам в сфере обороны и безопасности.

Назначение произошло незадолго до ежегодного выступления фон дер Ляйен о положении дел в Евросоюзе, которое запланировано на 16 сентября. Ожидается, что значительная часть её речи будет посвящена обороне ЕС и дальнейшей военной поддержке Украины.

Еврокомиссия также предлагает увеличить финансирование оборонной промышленности, военных исследований и военной мобильности в бюджете ЕС на 2028–2034 годы. Параллельно Евросоюз реализует кредитную программу для Украины на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы, около 60 миллиардов из которых предназначены для военной поддержки.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия хочет привлечь часть из €10 трлн сбережений европейцев к финансированию компаний внутри ЕС. Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках «Союза сбережений и инвестиций» Брюссель рассчитывает высвободить до €470 млрд дополнительных вложений, при этом принудительное списание средств со счетов проект не предусматривает.