Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала предварительные условия, при выполнении которых Брюссель готов начать переговоры с Россией. Среди них — зимнее перемирие в отношении энергетической инфраструктуры и новая договорённость о безопасном проходе судов по Чёрному морю. Об этом она заявила, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

Также, по словам фон дер Ляйен, Европа якобы будет участвовать в следующем раунде переговоров по Украине.

При этом на саммите 13 ноября в Брюсселе лидерам Евросоюза не удалось назначить единого переговорщика по Украине и согласовать общую позицию объединения. Вместо этого они подтвердили, что на технических переговорах ЕС сможет представлять группа из семи человек.

Возглавить её должен глава аппарата фон дер Ляйен Бьёрн Зайберт, который ранее участвовал в переговорах в Абу-Даби в составе группы поддержки Украины. В делегацию также войдут представители Еврокомиссии и Евросовета, а также представители Германии, Франции, Италии, Польши и Великобритании, не входящей в состав ЕС.

Ранее Life.ru сообщал, что Кремль пока не видит роли Европы в урегулировании конфликта на Украине. Дмитрий Песков отмечал, что Москве хотелось бы понять, какой конструктивный вклад европейские страны готовы внести в мирный процесс.