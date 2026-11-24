Москва пока не понимает, какой вклад европейские страны могли бы внести в мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона хотела бы выяснить, насколько представители Европы готовы содействовать продвижению мирного процесса и соответствует ли их позиция этой задаче.