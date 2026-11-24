Кремль пока не видит роли Европы в урегулировании на Украине, заявил Песков
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Москва пока не понимает, какой вклад европейские страны могли бы внести в мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, российская сторона хотела бы выяснить, насколько представители Европы готовы содействовать продвижению мирного процесса и соответствует ли их позиция этой задаче.
К слову, 19 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что Москва по дипломатическим каналам пригласила европейских представителей на переговоры. Возможность прямого диалога с РФ, по данным Bloomberg, обсуждали Великобритания, Германия и Франция. Однако 23 ноября Еврокомиссия отказалась от двусторонних консультаций, увязав обсуждение безопасности континента с прекращением огня на Украине.