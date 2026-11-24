Премьер-министр Болгарии Румен Радев мог бы представлять интересы Европы на переговорах с Россией. Такую кандидатуру предложил бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в беседе с ТАСС.

По мнению Риттера, преимущество болгарского премьера заключается в его способности учитывать интересы Москвы, не ставя при этом под сомнение членство своей страны в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.

«Он считает, что Болгария должна оставаться в НАТО и что НАТО имеет право на существование. Болгария является членом Европейского союза, и он выступает за это. При этом он говорит, что Россия — не враг», — пояснил аналитик.

В пользу кандидатуры Радева, считает Риттер, говорят и исторические связи двух стран. Он напомнил, что национальный праздник Болгарии отмечается 3 марта, в годовщину подписания Сан-Стефанского мирного договора 1878 года.

Между тем в Евросоюзе долгое время не могли договориться о едином переговорщике. Среди потенциальных кандидатов фигурировали председатель Евросовета Антониу Кошта и глава европейской дипломатии Кая Каллас. Франция и Германия при этом настаивали на собственном участии в дипломатическом процессе.

Напомним, 19 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что Москва по дипломатическим каналам пригласила европейских представителей на переговоры. Возможность прямого диалога с РФ, по данным Bloomberg, обсуждали Великобритания, Германия и Франция. Однако 23 ноября Еврокомиссия отказалась от двусторонних консультаций, увязав обсуждение безопасности континента с прекращением огня на Украине.