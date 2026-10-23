Фон дер Ляйен разозлила восемь стран ЕС предложением сделать Канаду «ассоциированным членом»

Германия, Франция и ещё как минимум шесть стран Евросоюза выступили против использования термина «ассоциированный член» применительно к Канаде. Европейские правительства оказались недовольны тем, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила новый формат отношений с Оттавой без предварительных консультаций. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Главным камнем преткновения стала формулировка, которую планируется включить в совместную декларацию ЕС и Канады. При этом сами страны не возражают против укрепления экономических, политических и оборонных связей с Оттавой. Их не устраивает, что название нового статуса появилось раньше, чем стороны договорились о его конкретном содержании.

Наиболее активно против спорного определения выступает Германия. Берлин требует исключить упоминание «ассоциированного членства» из проекта декларации. Скептически к этой формулировке также относятся Франция, Италия и Бельгия.

По словам собеседников Politico, европейские столицы возмущены тем, что фон дер Ляйен фактически поставила национальные правительства перед свершившимся фактом. При этом в действующих договорах Евросоюза статус ассоциированного члена не предусмотрен, поэтому его правовое содержание остаётся неопределённым.

В Еврокомиссии заверили, что продолжат консультации со странами, у которых возникли возражения. Представитель ЕС подчеркнул, что разногласия касаются прежде всего названия будущего формата, а не намерения углублять сотрудничество с Канадой.

Ожидается, что вопрос обсудят на саммите ЕС — Канада, который состоится 29–30 октября в Монреале. Стороны намерены определить приоритетные направления взаимодействия, включая оборону, научные исследования, инфраструктуру и критически важное сырьё.

Ранее Life.ru сообщал, что инициатива фон дер Ляйен о предоставлении Канаде статуса ассоциированного члена застала правительства ЕС врасплох. Ещё в сентябре европейские дипломаты признавали, что не понимают, какие права и обязательства предполагает новый формат сотрудничества.