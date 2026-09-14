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Опубликовано 14 сентября, 13:01

Фонарь приняли за добычу: Охотники застрелили товарища, выслеживая оленя в Якутии

Охотники застрелили товарища в Якутии, приняв его за оленя

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В Якутии мужчина погиб на охоте после того, как товарищи якобы приняли его за оленя. Об этом сообщает Telegram-канал «КРИМЯКУТИЯ».

По его данным, группа мужчин охотилась на благородного оленя неподалёку от села Чыамайыкы Мегино-Кангаласского района. В какой-то момент 38-летний участник охоты с фонариком на голове отделился от остальных и отправился выслеживать раненое животное.

Когда мужчина возвращался к товарищам, те, как утверждает канал, приняли его за оленя и выстрелили в его сторону. Пуля попала охотнику в голову.

Полученное ранение оказалось смертельным. Спасти 38-летнего мужчину не удалось.

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Похожий инцидент случился в Пензенской области, где скончался 15-летний школьник. В Городищенском районе 56-летний местный житель, находившийся на охоте с товарищем по неосторожности выстрелил из ружья. Погибший не был родственником стрелявшего — мальчика взял на охоту его дядя, а выстрел произвёл друг семьи.

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Наталья Демьянова
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