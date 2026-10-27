Фонд «Защитники Отечества» обсудил новые меры поддержки ветеранов СВО

Более 23 тысяч ветеранов СВО обратились за помощью в трудоустройстве, и свыше половины из них уже нашли работу. Такие данные представили на заседании Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» в Москве, где подвели итоги деятельности организации за девять месяцев 2026 года.

По данным фонда, ещё более 16,4 тысячи человек запросили помощь с получением новой профессии или повышением квалификации. Из них 66% уже направили на обучение. При подборе вакансий социальные координаторы учитывают прежний опыт человека, состояние здоровья и возможные ограничения.

Отдельное внимание уделили ветеранам с инвалидностью. Для них адаптируют жилые помещения, помогают с реабилитацией и возвращением к активной жизни. Согласно опросу, результаты которого привёл первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, 88,9% опрошенных получателей такой помощи довольны переоборудованием жилья, а 92% регулярно пользуются установленными приспособлениями.

Важным направлением остаётся адаптивный спорт. При содействии фонда систематически тренируются уже более 17 тысяч ветеранов, включая 4,5 тысячи человек с инвалидностью. Свыше 750 участников СВО вошли в региональные сборные, ещё 70 — в национальные команды по адаптивным дисциплинам. При этом Кириенко призвал активнее привлекать к занятиям людей, получивших тяжёлые ранения.

Расширяется и психологическая поддержка. Совместно с медицинскими и образовательными учреждениями фонд разработал программу «Равный — равному». Её участники учатся помогать себе и другим ветеранам, замечать признаки кризисных состояний и при необходимости обращаться к специалистам. Кроме того, социальное сопровождение военнослужащих начинают ещё во время лечения в госпиталях.

Ещё одной задачей стала помощь детям погибших и пропавших без вести участников СВО. Для этого предложено создать межведомственную рабочую группу, которая разработает единый порядок поддержки таких семей по всей стране. Обсуждается и открытие дополнительных отделов фонда в муниципалитетах, чтобы ветеранам не приходилось ездить за необходимыми услугами в областные центры.

На заседании также рассмотрели внедрение информационной системы «Защитник Отечества» и расширение участия ветеранов в общественной жизни. С июня 2026 года помощь фонда распространили ещё на две категории участников боевых действий с инвалидностью, в том числе пострадавших при отражении атак на приграничные территории.

Вопрос трудоустройства и участия ветеранов СВО в общественной жизни ранее обсуждали на форуме «Территория смыслов». Как сообщал Life.ru, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва рассказала, что по всей стране работают 4,5 тысячи социальных координаторов, из которых около тысячи сами являются ветеранами или их близкими. Эти специалисты помогают с оформлением документов, получением выплат, лечением, обучением и поиском работы.