«Фонящие окопы»: Военэксперт раскрыл, зачем Киев строит линию обороны у Чернобыля

Киев создаёт в районе Чернобыля буферную зону на случай возможного наступления российских войск со стороны Белоруссии. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал военный эксперт Андрей Марочко.

Укрепления должны протянуться от Сум до Киевского водохранилища. Ещё одной задачей этой оборонительной линии Марочко назвал защиту маршрутов поставок западного вооружения от точечных ударов.

«Тема Чернобыля — это не новая тема. Она всплывала ещё полгода назад, буквально три-четыре месяца назад мне поступала информация, что там начинают разбирать город Славутич и делать так называемую фортификационную линию Черниговской области», — объяснил эксперт.

Марочко также утверждает, что при строительстве фортификаций используются железобетонные конструкции с повышенным радиационным фоном. Кроме того, эксперт заявил, что российским военным ранее попадались украинские пленные с признаками лучевой болезни. Причиной могло стать длительное нахождение в укреплениях, возведённых из загрязнённых материалов.

Ранее российские силовые структуры сообщили, что в Харьковскую область перебросили подразделения 138-го центра спецназначения ВСУ, которые используют как заградотряды. Переданные им беспилотники применяют для выявления украинских военнослужащих, покидающих позиции.