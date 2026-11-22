Около 21% бизнесов российских предпринимателей ушли из Дубая с 2022 года, рассказала Forbes основательница эмиратского агентства Wesupport Сабина Гасанова. По её мнению, тенденция продолжится в краткосрочной перспективе.

Только в третьем квартале 2026 года в эмирате закрылись 30 из 107 российских брендов одежды и ресторанов. При этом сворачивать деятельность начинают фирмы РФ и в других секторах экономики.

Бизнесмены, опрошенные Forbes, среди трудностей называли расходы на запуск и открытие счетов. Предпринимательница Александра Дорф рассказала, что регистрация компании и оформление Emirates ID обходились в среднем в 9 тысяч долларов, а операционные затраты могли быть в несколько раз выше.

Ранее сообщалось, что не менее девяти зарубежных автопроизводителей, объявивших об уходе из России, сохранили в стране дочерние структуры. Часть этих компаний продолжает получать выручку, следует из исследования Rusprofile.