Ушли с рынка, но сохранили выручку: Какие зарубежные автомарки продолжают работать в России

Не менее девяти зарубежных автопроизводителей, объявивших об уходе из России, сохранили в стране дочерние структуры. Часть этих компаний продолжает получать выручку, следует из исследования Rusprofile.

Так, «БМВ Русланд Трейдинг» и «БМВ Лизинг» за 2025 год получили в общей сложности около 6,5 млрд рублей выручки. У BMW также осталось российское банковское подразделение — «БМВ Банк», показатели которого в эту сумму не включены.

Ещё примерно 4,2 млрд рублей пришлось на три структуры корейских марок: «Хендэ Трак энд Бас Рус», «Хендэ Кэпитал Сервисез» и «Киа Россия и СНГ». Речь идёт именно о выручке этих юрлиц, а не о чистой прибыли концернов.

Volkswagen продал основной российский бизнес, однако входящая в его группу Porsche сохранила три компании. Совокупная выручка «Порше Руссланд», «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд» и «Порше Центр Москва» за 2025 год составила около 1,2 млрд рублей.

В исследовании также названы Toyota, Mitsubishi Motors, Stellantis, Honda и Suzuki. Авторы связывают сохранение юрлиц и регистрацию товарных знаков с расчётом на возможное возвращение. Однако сами по себе эти действия не означают, что производители приняли решение возобновить официальные поставки.

Ранее Life.ru рассказывал, с какими препятствиями могут столкнуться корейские автобренды при возвращении в Россию. Опрошенные эксперты указывали на сложности международных расчётов, логистики и восстановления дилерских сетей, которые уже работают с другими марками.