Forbes включил Пола Маккартни в тройку богатейших музыкантов мира
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Британский музыкант Пол Маккартни, один из основателей легендарной группы The Beatles, занял третье место в мировом рейтинге самых состоятельных исполнителей. Его состояние оценивается в $1,4 млрд, сообщает журнал Forbes.
Основным источником богатства 84-летнего артиста стала основанная им в 1969 году музыкальная издательская компания MPL Communications. Она управляет правами на собственные композиции Маккартни, а также на тысячи произведений других авторов.
В частности, музыканту принадлежат права на песни рок-н-ролльного исполнителя Бадди Холли, популярные рождественские композиции и музыку из бродвейских постановок. По оценке Forbes, стоимость MPL Communications составляет не менее $250 млн.
Дополнительный доход Маккартни приносит доля в компании Apple Corps, основанной участниками The Beatles в 1968 году. Артисту принадлежит 25% её доходов. Ежегодно корпорация получает более $50 млн от стриминга, продажи пластинок и музыкальной продукции группы.
Кроме того, авторские права на песни The Beatles приносят британцу не менее $10 млн в год. Существенную часть его состояния составляют доходы от гастролей, недвижимость в Великобритании и США, а также коллекция произведений искусства, включающая работы Пабло Пикассо и Рене Магритта.
Первое место в рейтинге богатейших музыкантов мира занимает американский рэпер Jay-Z с капиталом $2,8 млрд. На второй строчке расположилась певица Тейлор Свифт, чьё состояние Forbes оценивает в $2 млрд.
Ранее Life.ru сообщал о выходе 18-го сольного альбома Маккартни The Boys of Dungeon Lane. Пластинка, выпущенная в мае, посвящена детским воспоминаниям музыканта о родном Ливерпуле. Название отсылает к небольшой улице в пригороде Спик, неподалёку от аэропорта, впоследствии названного в честь Джона Леннона.
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