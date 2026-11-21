Секрет сочных котлет в бургерах заключается в правильном выборе говядины. Главный критерий — баланс постного мяса и жира. Об этом Life.ru рассказал владелец сети мясных ресторанов FROM Ибрагим Аушев.

По словам эксперта, оптимальным считается соотношение 80 на 20, то есть 80% мяса и 20% жира. Именно оно помогает добиться сочной, ароматной котлеты с насыщенным говяжьим вкусом, которая не становится сухой при жарке и сохраняет хорошую текстуру.

На подходящем фарше будет написано «80/20». Возможна такая формулировка как «плотность 80%».

«Выразительный вкус блюду обеспечит комбинация рибая или стриплойна. При этом для хорошего результата дома необязательно использовать дорогие части туши», — отмечает эксперт.

При выборе мяса для фарша специалист советует обращать внимание на свежесть, его цвет и равномерное распределение жира. На результат влияет и техника приготовления: не вымешивайте фарш слишком долго и не спрессовывайте котлеты чрезмерно, чтобы сохранить нежную текстуру.

«При желании сделать бургер менее жирным подойдёт сирлойн. При этом важно следить, чтобы фарш не получился слишком сухим», — добавил собеседник Life.ru.

Тем временем молодое поколение всё чаще пересматривает отношение к еде: вместо привычного фастфуда гости ресторанов начинают выбирать блюда, которые напоминают домашнюю кухню. Life.ru выяснил, что за этим стоит не просто смена вкусов, а более глубокий переход к осознанному питанию.