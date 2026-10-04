«Форпост России в Арктике»: Путин поздравил Мурманск со 110-летием

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Мурманска со 110-летием города-героя, подчеркнув его роль в освоении Арктики. Телеграмма адресована губернатору Мурманской области Андрею Чибису и горожанам и опубликована на сайте Кремля.

«За прошедшие годы ваш город вырос в крупный промышленный, транспортный, научно-образовательный и культурный центр, стал надежным форпостом России в Арктике», — говорится в поздравлении.

Отдельно президент остановился на будущем Заполярья. Он выразил уверенность, что стратегические планы развития региона будут реализованы, а для северян создадут современные и комфортные условия жизни.

Путин также отметил вклад Мурманска в Великую Победу и бережное отношение жителей к истории города. По его словам, горожане сохраняют традиции многих поколений и своими достижениями помогают решать задачи Мурманской области и всей страны.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин поручил обеспечить ввод газопровода «Волхов — Мурманск» до 2030 года. Правительство совместно с «Газпромом» и «Новатэком» должно постоянно контролировать строительство и реализацию проекта «Мурманский СПГ».