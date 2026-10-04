«Щит» над Россией: Путин поздравил Космические войска с профессиональным праздником

Владимир Путин поздравил командование, военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Космических войск с профессиональным праздником. Президент России отметил их вклад в обеспечение безопасности страны и обозначил дальнейшие задачи этого рода войск. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Космические войска обеспечивают работу систем связи и навигации, а также оперативно передают необходимые сведения Вооружённым силам, в том числе подразделениям в зоне СВО.

Одним из приоритетов Путин назвал дальнейшее развитие орбитальной спутниковой группировки и наземной инфраструктуры. Кроме того, необходимо создавать новые технологии для перспективных образцов вооружения и продолжать исследования в космической сфере.

Президент также заявил, что работа нескольких поколений конструкторов, учёных, инженеров, испытателей и военных специалистов позволила сформировать российский ракетно-космический «щит». По его словам, он остаётся одним из инструментов поддержания стратегического паритета.

«Уверен, что вы будете с честью служить Родине», — обратился Путин к военнослужащим, пожелав им продолжать укреплять возможности армии и содействовать реализации национальной космической программы.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин поручил полностью завершить формирование российской орбитальной группировки. По словам президента, это должно расширить возможности космической разведки, навигации и спутниковой связи, в том числе для управления войсками в реальном времени.