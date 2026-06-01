Путин поручил запустить газопровод Волхов – Мурманск до 2030 года

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с «Газпромом» и «Новатэком» постоянно контролировать реализацию проекта «Мурманский СПГ» и строительство газопровода «Волхов — Мурманск». Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Газопровод должен быть введён в эксплуатацию до 2030 года. Первый доклад по выполнению поручения необходимо представить до 1 июля 2026 года, после этого отчёты будут готовить ежеквартально.

Кроме того, кабмин вместе с властями Мурманской области и Карелии, «Газпромом» и «Новатэком» должен определить механизм формирования оптовой цены на газ для потребителей этих регионов.

Ранее Путин поручил найти финансирование для строительства двух новых атомных ледоколов проекта 22220 и судна атомного техобслуживания. Основной упор сделают на внебюджетные средства, также рассмотрят госгарантии. Доклад нужно представить до 15 июня 2026 года.