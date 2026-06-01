Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 07:34

Путин поручил запустить газопровод Волхов – Мурманск до 2030 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с «Газпромом» и «Новатэком» постоянно контролировать реализацию проекта «Мурманский СПГ» и строительство газопровода «Волхов — Мурманск». Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Газопровод должен быть введён в эксплуатацию до 2030 года. Первый доклад по выполнению поручения необходимо представить до 1 июля 2026 года, после этого отчёты будут готовить ежеквартально.

Кроме того, кабмин вместе с властями Мурманской области и Карелии, «Газпромом» и «Новатэком» должен определить механизм формирования оптовой цены на газ для потребителей этих регионов.

Путин приказал обеспечить россиянам бесперебойный интернет во время ограничений
Путин приказал обеспечить россиянам бесперебойный интернет во время ограничений

Ранее Путин поручил найти финансирование для строительства двух новых атомных ледоколов проекта 22220 и судна атомного техобслуживания. Основной упор сделают на внебюджетные средства, также рассмотрят госгарантии. Доклад нужно представить до 15 июня 2026 года.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • Газпром
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar