Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 октября, 17:00

«Форсаж» свернёт на телевидение: Peacock запустил сериал по культовой франшизе

Peacock выпустит сериал по вселенной «Форсажа»

Обложка © кадр из фильма «Форсаж», режиссер Роб Коэн, сценаристы Эрик Бергквист, Дэвид Эйр, Кен Лай и др.

Обложка © кадр из фильма «Форсаж», режиссер Роб Коэн, сценаристы
Эрик Бергквист, Дэвид Эйр, Кен Лай и др.

Киновселенная «Форсажа» впервые получит полноценный игровой сериал. Стриминговый сервис Peacock официально дал проекту зелёный свет, сообщает Deadline.

Сценарий пилотного эпизода напишут Майк Дэниелс и Вулф Коулман. Они же станут шоураннерами и исполнительными продюсерами проекта. Дэниелс ранее работал над «Сынами анархии» и «Оттенками синего», Коулман — над «Оттенками синего» и «911: Одинокая звезда».

Исполнительным продюсером сериала также выступит Вин Дизель вместе с другими давними участниками команды франшизы. Подробности сюжета пока держат в секрете, неизвестно и то, появятся ли в истории знакомые персонажи из фильмов.

Проект впервые анонсировали ещё в мае на презентации NBCUniversal. Тогда Дизель говорил о желании расширить истории героев «Форсажа» за пределами большого экрана. Изначально речь шла сразу о нескольких проектах, однако официально Peacock пока подтвердил только один сериал.

Премьеру планируют ориентировочно на 2028 год. В том же году должна выйти и заключительная часть основной киносерии — Fast Forever. Её релиз намечен на 17 марта.

Баба-яга стала милфой: Что известно о новом сериале «Яга» 2026 со звездой «Матрицы» в главной роли
Баба-яга стала милфой: Что известно о новом сериале «Яга» 2026 со звездой «Матрицы» в главной роли

Финальный «Форсаж» уже готовят к производству. Как писал Life.ru, Вин Дизель рассказывал, что съёмки Fast Forever планируют начать в декабре. Актёр также признавался, что сценарий заключительной картины довёл его до слёз.

Больше новостей о премьерах, съёмках и главных проектах Голливуда — в разделе «Кино и сериалы» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ТВ
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar