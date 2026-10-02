«Форсаж» свернёт на телевидение: Peacock запустил сериал по культовой франшизе

Киновселенная «Форсажа» впервые получит полноценный игровой сериал. Стриминговый сервис Peacock официально дал проекту зелёный свет, сообщает Deadline.

Сценарий пилотного эпизода напишут Майк Дэниелс и Вулф Коулман. Они же станут шоураннерами и исполнительными продюсерами проекта. Дэниелс ранее работал над «Сынами анархии» и «Оттенками синего», Коулман — над «Оттенками синего» и «911: Одинокая звезда».

Исполнительным продюсером сериала также выступит Вин Дизель вместе с другими давними участниками команды франшизы. Подробности сюжета пока держат в секрете, неизвестно и то, появятся ли в истории знакомые персонажи из фильмов.

Проект впервые анонсировали ещё в мае на презентации NBCUniversal. Тогда Дизель говорил о желании расширить истории героев «Форсажа» за пределами большого экрана. Изначально речь шла сразу о нескольких проектах, однако официально Peacock пока подтвердил только один сериал.

Премьеру планируют ориентировочно на 2028 год. В том же году должна выйти и заключительная часть основной киносерии — Fast Forever. Её релиз намечен на 17 марта.

Финальный «Форсаж» уже готовят к производству. Как писал Life.ru, Вин Дизель рассказывал, что съёмки Fast Forever планируют начать в декабре. Актёр также признавался, что сценарий заключительной картины довёл его до слёз.