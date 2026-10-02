«Форсаж» свернёт на телевидение: Peacock запустил сериал по культовой франшизе
Peacock выпустит сериал по вселенной «Форсажа»
Киновселенная «Форсажа» впервые получит полноценный игровой сериал. Стриминговый сервис Peacock официально дал проекту зелёный свет, сообщает Deadline.
Сценарий пилотного эпизода напишут Майк Дэниелс и Вулф Коулман. Они же станут шоураннерами и исполнительными продюсерами проекта. Дэниелс ранее работал над «Сынами анархии» и «Оттенками синего», Коулман — над «Оттенками синего» и «911: Одинокая звезда».
Исполнительным продюсером сериала также выступит Вин Дизель вместе с другими давними участниками команды франшизы. Подробности сюжета пока держат в секрете, неизвестно и то, появятся ли в истории знакомые персонажи из фильмов.
Проект впервые анонсировали ещё в мае на презентации NBCUniversal. Тогда Дизель говорил о желании расширить истории героев «Форсажа» за пределами большого экрана. Изначально речь шла сразу о нескольких проектах, однако официально Peacock пока подтвердил только один сериал.
Премьеру планируют ориентировочно на 2028 год. В том же году должна выйти и заключительная часть основной киносерии — Fast Forever. Её релиз намечен на 17 марта.
Финальный «Форсаж» уже готовят к производству. Как писал Life.ru, Вин Дизель рассказывал, что съёмки Fast Forever планируют начать в декабре. Актёр также признавался, что сценарий заключительной картины довёл его до слёз.
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