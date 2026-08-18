Вин Дизель расплакался над сценарием финального «Форсажа» и назвал дату начала съёмок

Съёмки заключительной части основной серии «Форсаж» планируют начать в декабре. Об этом Вин Дизель рассказал Variety на показе первого фильма франшизы в честь его 25-летия. Актёр уточнил, что срок зависит от того, удастся ли ему выполнить запрос студии.

Будущий фильм получил название Fast Forever и станет 11-й картиной основной линейки. Его премьера запланирована на 17 марта 2028 года.

Дизель признался, что нынешний вариант сценария дался команде после четырёх лет разработки и работы четырёх групп сценаристов. Результат настолько его растрогал, что во время чтения актёр не смог сдержать слёз.

«На середине — одна слеза. К концу сценария, над которым мы так усердно работали четыре года, я уже плакал», — рассказал он зрителям перед показом.

При этом работа над картиной ещё продолжается. Режиссёр Луи Летерье недавно говорил, что пока не читал актуальную версию сценария, хотя подтвердил, что история получит завершение.

Ранее Life.ru рассказывал, что Вин Дизель анонсировал возвращение Брайана О’Коннера в финальном «Форсаже». Речь идёт о персонаже погибшего Пола Уокера, которого актёр играл в серии с самого первого фильма.