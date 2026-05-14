Семья навсегда: Объятия Вин Дизеля и дочери погибшего Пола Уокера довели зал до слёз

На Каннском кинофестивале произошёл самый трогательный момент в истории смотра. На премьере очередной части «Форсажа», приуроченной к 25-летию франшизы, актёр Вин Дизель под бурные аплодисменты обнялся с Мидоу Рэйн — единственной дочерью своего погибшего друга и коллеги Пола Уокера.

Девушке было всего 15 лет, когда отец разбился в автокатастрофе. После трагедии Дизель не просто поддержал семью, но и оформил опекунские права над девочкой, а также отчислял ей процент с гонораров за каждый фильм. Позже именно он вёл Мидоу под руку к алтарю. Как неоднократно признавался сам актёр, он считал своим долгом заменить девочке отца — в память о Поле Уокере. Для него нет ничего важнее семьи.

30 ноября 2013 года в калифорнийском городе Санта-Кларита 40-летний актёр Пол Уокер погиб в автокатастрофе. Он сидел на пассажирском сиденье Porsche Carrera GT, за рулём которого находился его друг Роджер Родас. На скорости около 130–150 км/ч водитель не справился с управлением, машина врезалась в фонарный столб и дерево, после чего загорелась. Оба мужчины скончались на месте от полученных травм и ожогов. На момент гибели актёр снимался в фильме «Форсаж 7».

Ранее на Fuel Fest 2025 Вин Дизель раскрыл планы о продолжении франшизы: по его словам, следующий фильм выйдет в 2027 году, но только при соблюдении трёх условий — съёмки должны вернуться в Лос-Анджелес, в центре внимания будет автокультура, а также в картине вернётся персонаж Пола Уокера. Воссоздать героя Уокера планируется с помощью цифровых технологий CGI.