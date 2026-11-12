Международный военно-технический форум «Армия» не планируют проводить в России в 2027 году. Правительство исключило мероприятие из официального перечня выставок продукции военного назначения.

Изменения затронули сразу два мероприятия. Помимо форума «Армия-2027», из списка убрали Международный салон вертолётной техники и авиационных систем.

Первоначально крупнейшая военная выставка страны должна была пройти в августе 2027 года в подмосковной Кубинке. Её организатором выступало Министерство обороны России. Соответствующий план правительство утвердило ещё в июле 2025 года.

Форум «Армия» проводили с 2015 года. На площадке в парке «Патриот» представляли образцы вооружений, военной техники и экипировки, а также организовывали переговоры представителей оборонных предприятий с зарубежными делегациями.

Однако в последние годы формат мероприятия изменился. В 2024 году продолжительность программы сократили до трёх дней, а посещение ограничили преимущественно специалистами отрасли. Год спустя организаторы сначала перенесли форум на неопределённый срок, после чего его исключили из выставочного календаря.