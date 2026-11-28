Российский нападающий «Чикаго Блэкхокс» Роман Канцеров стал лучшим хоккеистом недели по версии Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA). За минувшую игровой отрезок форвард в трёх играх записал на свой счёт восемь очков — забросил шесть шайб и отдал две результативные передачи.

В дебютном регулярном чемпионате НХЛ российский хоккеист провёл 25 матчей, в которых набрал 20 (15+5) очков. Канцеров лидирует в списках бомбардиров и снайперов «Чикаго». Кроме того, россиянин занимает первые места по количеству голов и набранных очков среди всех новичков лиги.

Ранее Life.ru писал, что до этого Канцеров оформил первый хет-трик в своей карьере в НХЛ. В выездном матче против «Ванкувер Кэнакс» 22-летний нападающий забросил три шайбы и помог «Чикаго» одержать победу со счётом 6:3. До этой встречи россиянин набрал 14 (10+4) очков в 23 играх регулярного чемпионата сезона-2026/27.