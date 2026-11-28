Канадский нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан назвал российского хоккеиста «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова худшим одноклубником в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Форвард оставил резкий комментарий в социальных сетях, однако позднее удалил его, сообщает хоккейный портал Gino Hard.

Канадец отреагировал на публикацию с критикой главного тренера «Филадельфии» Рика Токкета. Маршан вступился за наставника, заявив, что никто не хочет играть в одной команде с российским нападающим.

Причиной недавнего исключения Мичкова из состава «Филадельфии» стал конфликт с одним из одноклубников. При этом Токкет уже анонсировал возвращение россиянина на лёд в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

В нынешнем сезоне 21-летний Мичков провёл 27 матчей, забросил 11 шайб и отдал девять результативных передач. Российский нападающий лидирует в команде по количеству голов и набранных очков.