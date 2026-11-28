Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков мог подраться с главным тренером команды Риком Токкетом перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувера». Обсуждение возможного физического конфликта началось после эфира канадского телеканала TSN с участием хоккейного инсайдера Даррена Дрегера.

По сообщениям зрителей, Дрегер дал понять, что между 21-летним россиянином и наставником «Филадельфии» произошла физическая стычка. Именно с этим обстоятельством связывают неожиданное исключение одного из лидеров клуба из заявки на ближайшую встречу.

Ранее Life.ru сообщал, что Мичков пропустит ближайший матч «Филадельфии» против «Ванкувера» из-за внутренней ситуации в команде. Главный тренер «Флайерз» подтвердил причину отстранения российского нападающего, однако не стал раскрывать подробности.