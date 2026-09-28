Форвард «Химика» Лыгин оформил семь хет-триков за один матч с «Девяткой»

Нападающий новомосковского «Химика» Артём Лыгин забил 21 мяч в одном матче чемпионата Тульской области. Его команда разгромила ефремовскую «Девятку» со счётом 23:0.

34-летний форвард начал голевую феерию уже на второй минуте. До перерыва он отличился 13 раз, а во втором тайме добавил ещё восемь мячей. Последний гол Лыгин забил на 88-й минуте.

Ещё по одному мячу в составе «Химика» записали на свой счёт Михаил Русаков и Даниил Добровольский. При этом «Девятка» вышла на поле всего с восемью футболистами. Встречу провели в Новомосковске из-за ремонта стадиона в Ефремове.

Таким образом, Лыгин условно оформил семь хет-триков за одну встречу. В среднем он поражал ворота соперника примерно раз в четыре с небольшим минуты.

Для сравнения, в чемпионатах России по пять голов за матч забивали Виктор Панченко, Олег Веретенников и Матео Кассьерра. Последний оформил пента-трик за «Зенит» в игре с «Ахматом» в 2024 году.

Ранее «Реал» разгромил «Реал Сосьедад» со счётом 4:1 на «Сантьяго Бернабеу», а Килиан Мбаппе оформил хет-трик. Счёт открыл Мбаппе на 40-й минуте, но на 44-й Лука Сучич сравнял. Во втором тайме француз снова вывел мадридцев вперёд после стенки с Беллингхэмом, Винисиус увеличил разрыв на 68-й, а ещё через 12 минут Мбаппе оформил разгром, перебросив голкипера.