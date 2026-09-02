Форвард «Зенита» Соболев повторил рекорд Веретенникова по голам в Кубке России

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев повторил рекорд Олега Веретенникова по количеству голов в матчах Кубка России. Форвард оформил дубль в игре третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против махачкалинского «Динамо». Первый мяч Соболев забил на 11-й минуте, второй — на 38-й.

После этого на счету 29-летнего футболиста стало 24 гола в 46 матчах Кубка России. По этому показателю он сравнялся с бывшим нападающим волгоградского «Ротора» Олегом Веретенниковым, который достиг такой отметки за 42 игры.

Таким образом, Соболев и Веретенников теперь делят первое место в списке лучших бомбардиров в истории Кубка России.

Ранее «Зенит» в меньшинстве вырвал победу у «Факела» со счётом 1:0. Александр Соболев реализовал пенальти на 90+3-й минуте, принёс петербуржцам три очка и помог команде набрать 12 очков после шести туров.