Фото чужого паспорта в галерее может обернуться сроком: Адвокат назвала опасные случаи

Фотографии чужих паспортов, СНИЛС, водительских удостоверений и других документов, которые годами остаются в памяти телефона, в некоторых случаях могут создать проблемы с законом. О рисках рассказала адвокат Екатерина Худова, советник ФПА РФ и председатель Союза молодых адвокатов России.

«Сам факт того, что в телефоне есть фото чужого паспорта, преступлением не является. Главное — как человек получил эти данные и имел ли право их хранить или использовать», — цитирует эксперта «Газета.Ru».

С декабря 2024 года в Уголовном кодексе действует статья 272.1, которая предусматривает ответственность за незаконные сбор, передачу, использование или хранение компьютерной информации с персональными данными, если они были получены неправомерно.

Например, сотрудник компании не может просто скопировать документы клиентов, сохранить их в личном телефоне или продолжить пользоваться ими после окончания работы с этими сведениями. Как пояснила Худова, фраза «я просто сохранил документы себе на телефон» сама по себе не освобождает от ответственности.

При этом обычные бытовые ситуации не всегда подпадают под действие статьи. Если человек получил копию паспорта от родственника для покупки билета, оформления брони или другой личной цели, уголовное дело автоматически не возникает. Закон допускает обработку персональных данных гражданами для личных и семейных нужд.

По базовому составу нарушения максимальное наказание может составить до четырех лет лишения свободы. Более строгие меры предусмотрены, если речь идет о данных детей, биометрической информации, специальных категориях сведений, корыстном мотиве или использовании служебного положения.

Особое внимание, по словам адвоката, стоит уделять тем, кто работает с документами клиентов. Рабочий доступ к информации не дает права пересылать файлы на личную почту, хранить копии в своем телефоне или оставлять их после того, как необходимость в них исчезла.

Эксперт советует проверить не только галерею смартфона, но и загрузки, переписки и облачные хранилища. Сам по себе файл не является главным фактором — значение имеет происхождение данных и законность действий с ними.

Ранее юристы призвали россиян проверять документы на места погребения. Особое внимание эксперты советуют уделить паспорту захоронения. Указанные в нём сведения должны соответствовать действительности, включая данные обо всех погребённых родственниках и свободных местах на семейном участке.