Юрист Хаминский предупредил о риске потерять номер из-за корпоративного тарифа

Предложения сократить расходы на мобильную связь на 50–70% за счёт подключения к корпоративному тарифу могут обернуться потерей привычного номера. Об этом агентству «Прайм» рассказал юрист Александр Хаминский.

По его словам, при такой схеме договор с оператором заключает не сам гражданин, а организация или индивидуальный предприниматель. Пользователь фактически получает корпоративный номер, оформленный на другое лицо.

«Договор с оператором заключает уже не сам гражданин, а организация или индивидуальный предприниматель, и человек фактически становится пользователем чужого корпоративного номера», — пояснил Хаминский.

При этом обещанная экономия, как утверждает эксперт, обычно оказывается значительно скромнее заявленных 50–70% и составляет около 20–30%. Главным риском он назвал отсутствие у человека прямых договорных отношений с оператором связи.

Если владелец корпоративного договора прекратит сотрудничество с оператором, исключит номер из своей группы или распорядится им иначе, пользователь может его лишиться. Последствия особенно чувствительны из-за того, что телефонные номера сегодня привязаны к банковским приложениям, «Госуслугам», электронной почте и другим сервисам.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что число стационарных телефонов в России к 2029 году может сократиться примерно до восьми аппаратов на 100 человек. Сейчас этот показатель заметно выше. В 2025 году на каждые 100 жителей страны приходилось 12,2 стационарного телефона, а к 2029-му ведомство ожидает снижение до 8,5–8,2 аппарата.