В России к 2029 году останется около 8 стационарных телефонов на 100 человек

Число стационарных телефонов в России к 2029 году может сократиться примерно до восьми аппаратов на 100 человек. Об этом говорится в прогнозе Минэкономразвития.

Сейчас этот показатель заметно выше. В 2025 году на каждые 100 жителей страны приходилось 12,2 стационарного телефона, а к 2029-му ведомство ожидает снижение до 8,5–8,2 аппарата.

В Минэкономразвития связывают тенденцию с развитием мобильной связи и массовым переходом россиян на онлайн-сервисы для голосовых и видеозвонков. По мере распространения таких способов общения потребность в фиксированной телефонии продолжает снижаться.

Ранее Life.ru сообщал, что россияне стали чаще покупать кнопочные телефоны ради цифрового детокса и отдыха от соцсетей, уведомлений и рабочих чатов. За три месяца интерес к таким устройствам вырос на 60%, а особой популярностью пользуются телефоны-раскладушки. Кнопочники при этом нередко используют как второй аппарат для прогулок, поездок и выходных.