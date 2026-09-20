Назад в нулевые: Россияне начали скупать кнопочные мобильники ради цифровой тишины
Россияне начали покупать кнопочные телефоны ради цифрового детокса
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Россияне всё чаще покупают кнопочные телефоны в качестве второго устройства, чтобы на время отказаться от соцсетей, бесконечной ленты и рабочих чатов. За последние три месяца интерес к таким гаджетам вырос на 60%, сообщает Baza.
Покупкой кнопочных мобильников за этот период интересовались более 83 тысяч раз. В Сети появляются и сообщества поклонников таких устройств, а особым спросом пользуются телефоны-раскладушки.
Кнопочник при этом не обязательно полностью заменяет смартфон. Его берут с собой на прогулки, в поездки или используют по выходным, чтобы оставаться на связи для звонков, но реже отвлекаться на уведомления и соцсети.
Одной из причин возвращения устройств из прошлого называют цифровую усталость, другой — интерес к ретро-эстетике. Базовые модели в среднем стоят около двух-трёх тысяч рублей.
Полностью отказываться от современных возможностей при этом необязательно. На рынке существуют кнопочные устройства с доступом к мессенджерам, картам и другим отдельным сервисам, но без привычного набора приложений смартфона.
Ранее Life.ru рассказывал, что продажи кнопочных телефонов в России выросли на 47%, а одним из факторов интереса к таким устройствам эксперты называли цифровую усталость и желание контролировать время, проведённое в Сети.
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