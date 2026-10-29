Фото из туалетов, секс-видео и угрозы: Школьные «Подслушано» стали местом травли детей
Паблики «Подслушано» в Оби превратились в площадку для травли детей
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В городе Обь Новосибирской области школьные сообщества «Подслушано» превратились в площадки для травли подростков. В анонимных пабликах распространяли личные данные учеников, интимные материалы и фотографии, сделанные без разрешения. Информацию о публикациях передали в полицию.
В сообществах появлялись видеозаписи сексуального характера с участием несовершеннолетних, а также фотографии, тайно сделанные в школьных туалетах, пишет телеграм-канал Baza. Авторы публикаций раскрывали телефонные номера подростков, сопровождая их унизительными подписями и призывами к домогательствам.
В результате группы, изначально предназначенные для анонимных школьных историй, стали инструментом публичного унижения учеников. Пострадавшие сталкивались не только с оскорблениями, но и с распространением материалов, затрагивающих их частную жизнь.
В администрации учебного заведения журналистам подтвердили, что скандальные сообщества уже удалены. Материалы публикаций направили в МВД для проверки. При этом установить личность администратора, который размещал сообщения, пока не удалось.
С детьми, пострадавшими от травли, работают психологи. Правоохранителям предстоит выяснить, кто создавал и распространял материалы, а также дать правовую оценку содержанию публикаций. О возбуждении уголовного дела в связи с этим инцидентом пока не сообщалось.
Подобные сообщества существуют во многих школах и вузах. Их участники могут анонимно отправлять фотографии, сообщения и истории, которые затем публикуются администраторами. Отсутствие проверки поступающей информации создаёт условия для распространения слухов, оскорблений и чужих персональных данных.
Ранее во Владивостоке полиция установила 12-летнюю школьницу, создавшую канал для травли подростков. В сообществе публиковали фотографии учеников с оскорблениями, их личные данные и призывы к расправе. После жалоб родителей правоохранители установили администратора, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам травли и насилия над несовершеннолетними.