Фото могли оказаться нейросетью: на могиле Летова не нашли свиную голову
Mash: На могиле Егора Летова не нашли свиную голову
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Фото осквернённой могилы лидера «Гражданской обороны» Егора Летова в Омске могло быть сгенерировано нейросетью: Mash выяснил, что утром 28 сентября свиной головы на надгробии не было.
Корреспондент телеграм-канала приехал на Старо-Восточное кладбище около шести утра и сделал свежие фотографии могилы музыканта. Никаких следов предполагаемого осквернения на месте обнаружено не было. Вдова Летова также рассказала Mash, что впервые слышит о свиной голове на могиле музыканта.
Mash допускает, что распространившиеся ночью фотографии свиной головы, якобы приклеенной к памятнику уже около недели, могли быть сгенерированы нейросетью.
Ранее сообщалось, что неизвестные якобы принесли к надгробию Летова раскрашенную свиную голову с надписями на латыни. Сотрудники полиции начали поиски осквернителей, МВД проводит проверку.
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