Фото могли оказаться нейросетью: на могиле Летова не нашли свиную голову

Фото осквернённой могилы лидера «Гражданской обороны» Егора Летова в Омске могло быть сгенерировано нейросетью: Mash выяснил, что утром 28 сентября свиной головы на надгробии не было.

Корреспондент телеграм-канала приехал на Старо-Восточное кладбище около шести утра и сделал свежие фотографии могилы музыканта. Никаких следов предполагаемого осквернения на месте обнаружено не было. Вдова Летова также рассказала Mash, что впервые слышит о свиной голове на могиле музыканта.

Mash допускает, что распространившиеся ночью фотографии свиной головы, якобы приклеенной к памятнику уже около недели, могли быть сгенерированы нейросетью.