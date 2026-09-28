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Опубликовано 28 сентября, 04:00

Свиную голову с надписями на латыни подложили к могиле Егора Летова в Омске

В Омске осквернили могилу Егора Летова. Свиную голову с надписями на латыни оставили на Старо-Восточном кладбище, сообщает SHOT

  • Свиную голову с надписями на латыни подложили к могиле Егора Летова в Омске. Фото © SHOT
    Свиную голову с надписями на латыни подложили к могиле Егора Летова в Омске. Фото © SHOT
  • Свиную голову с надписями на латыни подложили к могиле Егора Летова в Омске. Фото © SHOT
    Свиную голову с надписями на латыни подложили к могиле Егора Летова в Омске. Фото © SHOT
  • Свиную голову с надписями на латыни подложили к могиле Егора Летова в Омске. Фото © SHOT
    Свиную голову с надписями на латыни подложили к могиле Егора Летова в Омске. Фото © SHOT

Свиную голову с надписями на латыни подложили к могиле Егора Летова в Омске. Фото © SHOT

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Разукрашенная серой краской голова свиньи приклеена прямо на надгробие вокалиста «Гражданской обороны». По словам поклонника творчества группы, на ней была написана цитата из Библии, а ниже — клич крестоносцев на латыни. Мужчина утверждает, что обнаружил всё это непотребство 23 сентября и обращался к смотрителям кладбища, но свиную голову так и не убрали. Кто именно стоял за перформансом и что этим хотел сказать, информации нет.

Егор Летов — российский музыкант и поэт. Основатель группы «Гражданская оборона» и один из ключевых представителей сибирского андеграунда. Летов скончался в Омске 19 февраля 2008 года и был похоронен на Старо-Восточном кладбище.

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Обложка © SHOT

Алена Пенчугина
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