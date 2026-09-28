Свиную голову с надписями на латыни подложили к могиле Егора Летова в Омске

Разукрашенная серой краской голова свиньи приклеена прямо на надгробие вокалиста «Гражданской обороны». По словам поклонника творчества группы, на ней была написана цитата из Библии, а ниже — клич крестоносцев на латыни. Мужчина утверждает, что обнаружил всё это непотребство 23 сентября и обращался к смотрителям кладбища, но свиную голову так и не убрали. Кто именно стоял за перформансом и что этим хотел сказать, информации нет.