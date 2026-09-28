МВД проводит проверку по факту осквернения могилы Егора Летова в Омске

Сотрудники полиции начали поиски осквернителей могилы вокалиста «ГрОб» Егора Летова. МВД проводит проверку по данному факту, пишет SHOT.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося и лиц к нему причастных», — сообщила пресс-служба Управления МВД России по Омской области.

На отрубленной части животного, которую поместили на надгробие вокалиста, написаны искажённые слова из Библии: «Не намъ. Не намъ. По имени Твоему», а также клич крестоносцев на латыни «Deus Vuct» (в переводе «Так хочет Бог»). В зубах у свиньи находится красная священная книга.

Напомним, свиную голову с надписями на латыни оставили на Старо-Восточном кладбище. Разукрашенная серой краской голова свиньи приклеена прямо на надгробие вокалиста «Гражданской обороны». По словам поклонника творчества группы, на ней была написана цитата из Библии, а ниже — клич крестоносцев на латыни.