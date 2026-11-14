Госсекретарь США Марко Рубио поздно вечером в пятницу прибыл в Белый дом на фоне масштабного сбоя в работе американских аэропортов. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По словам корреспондента канала Питера Дуси, появление Рубио в резиденции президента в столь поздний час стало необычным событием. Журналист предположил, что администрация собирает команду, чтобы Дональд Трамп получил всю необходимую информацию и определил дальнейшие действия.

«Так что они собирают всю команду вместе, чтобы убедиться, что у президента есть вся нужная информация, чтобы он мог определить курс действий для того, что необходимо сделать дальше», — рассказал Дуси в прямом эфире.

Кризис в американской авиации начался после масштабного сбоя связи в системе управления воздушным движением. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось временно остановить вылеты по всей стране. Ограничения затронули аэропорты по всей территории Соединённых Штатов. Позднее власти США сняли запрет на вылеты.