Фрадков: Проекты «Евразии» объединили более 300 тысяч человек

В Москве в Национальном центре «Россия» вручили вторую Международную премию «Евразия» за вклад в развитие культуры, образования, добровольчества и сохранение исторической памяти. Председатель Попечительского совета АНО «Евразия», председатель ПАО «Банк ПСБ» Пётр Фрадков рассказал, что проекты организации уже объединили более 300 тысяч человек, а география премии за год расширилась почти вдвое.

По словам Фрадкова, международное сотрудничество уже приносит практические результаты. В Кыргызстане открыты Евразийские центры русского языка, в Армении работает сеть центров его изучения, а «Евразийский педсовет» объединяет около трёх тысяч преподавателей. Организация также поддерживает спортивные инициативы: парк «Евразия» в Бишкеке посетили более 1,5 миллиона человек, а в России развивается сеть бесплатных беговых центров.

«Для нас важно, чтобы сотрудничество между странами воплощалось в реальных проектах, которые отвечают на запросы людей — помогают изучать русский язык, повышать профессиональные компетенции, заниматься спортом и получать доступ к культурным и образовательным возможностям», — подчеркнул Фрадков.

Масштаб инициатив отметил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что ещё год назад в проектах организации участвовали около 120 тысяч человек, а теперь их число превысило 300 тысяч. По его мнению, такой рост говорит о расширении сообщества людей, которых объединяют общие цели и взгляды на будущее.

С приветствием к участникам обратился премьер-министр Михаил Мишустин. Он связал растущий интерес к премии с востребованностью международного сотрудничества, основанного на доверии и взаимном уважении. Глава МИД Сергей Лавров в видеообращении выразил уверенность, что премия продолжит способствовать развитию народной дипломатии и сохранению общего культурно-исторического наследия.

О значении русского языка высказался и член Попечительского совета организации Илан Шор. Он назвал его средством общения, способным объединять людей разных поколений и национальностей. Депутат Госдумы Алёна Аршинова, в свою очередь, рассказала об Ассоциации Лидеров Евразии, которая насчитывает более двух тысяч активистов и помогает участникам развивать собственные проекты.

Всего на премию поступило свыше 5500 заявок из 73 стран, а на финальную церемонию приехали более тысячи участников и гостей. Награду «Язык мира» получила Анна Костюковская за международный литературный конкурс «Русский глаголЪ». Победителем номинации «Лидер Евразии» стал общественный деятель Иван Чайка, а специальной премией «Друг России» отметили Милоша Танасковича из Сербии. Награды также вручили за инициативы в области добровольчества, образования, культуры и сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

Призовой фонд составил 17 миллионов рублей. Помимо денежных наград, лауреатам обещана консультационная, менторская и информационная поддержка для дальнейшего развития их проектов. Премия проводится АНО «Евразия» совместно с Россотрудничеством во второй раз.

Ранее Life.ru сообщал, что Дмитрий Песков призвал не превращать русский язык в инструмент борьбы с русофобией. Выступая на премии «Евразия», представитель Кремля подчеркнул, что русский язык помогает сохранять взаимопонимание и общность интересов между народами.