Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 октября, 13:03

Фрадков: Проекты «Евразии» объединили более 300 тысяч человек

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

В Москве в Национальном центре «Россия» вручили вторую Международную премию «Евразия» за вклад в развитие культуры, образования, добровольчества и сохранение исторической памяти. Председатель Попечительского совета АНО «Евразия», председатель ПАО «Банк ПСБ» Пётр Фрадков рассказал, что проекты организации уже объединили более 300 тысяч человек, а география премии за год расширилась почти вдвое.

По словам Фрадкова, международное сотрудничество уже приносит практические результаты. В Кыргызстане открыты Евразийские центры русского языка, в Армении работает сеть центров его изучения, а «Евразийский педсовет» объединяет около трёх тысяч преподавателей. Организация также поддерживает спортивные инициативы: парк «Евразия» в Бишкеке посетили более 1,5 миллиона человек, а в России развивается сеть бесплатных беговых центров.

«Для нас важно, чтобы сотрудничество между странами воплощалось в реальных проектах, которые отвечают на запросы людей — помогают изучать русский язык, повышать профессиональные компетенции, заниматься спортом и получать доступ к культурным и образовательным возможностям», — подчеркнул Фрадков.

Масштаб инициатив отметил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что ещё год назад в проектах организации участвовали около 120 тысяч человек, а теперь их число превысило 300 тысяч. По его мнению, такой рост говорит о расширении сообщества людей, которых объединяют общие цели и взгляды на будущее.

С приветствием к участникам обратился премьер-министр Михаил Мишустин. Он связал растущий интерес к премии с востребованностью международного сотрудничества, основанного на доверии и взаимном уважении. Глава МИД Сергей Лавров в видеообращении выразил уверенность, что премия продолжит способствовать развитию народной дипломатии и сохранению общего культурно-исторического наследия.

О значении русского языка высказался и член Попечительского совета организации Илан Шор. Он назвал его средством общения, способным объединять людей разных поколений и национальностей. Депутат Госдумы Алёна Аршинова, в свою очередь, рассказала об Ассоциации Лидеров Евразии, которая насчитывает более двух тысяч активистов и помогает участникам развивать собственные проекты.

Всего на премию поступило свыше 5500 заявок из 73 стран, а на финальную церемонию приехали более тысячи участников и гостей. Награду «Язык мира» получила Анна Костюковская за международный литературный конкурс «Русский глаголЪ». Победителем номинации «Лидер Евразии» стал общественный деятель Иван Чайка, а специальной премией «Друг России» отметили Милоша Танасковича из Сербии. Награды также вручили за инициативы в области добровольчества, образования, культуры и сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

Призовой фонд составил 17 миллионов рублей. Помимо денежных наград, лауреатам обещана консультационная, менторская и информационная поддержка для дальнейшего развития их проектов. Премия проводится АНО «Евразия» совместно с Россотрудничеством во второй раз.

Оргкомитет премии «За верность науке» определит финалистов из 2000 заявок
Оргкомитет премии «За верность науке» определит финалистов из 2000 заявок

Ранее Life.ru сообщал, что Дмитрий Песков призвал не превращать русский язык в инструмент борьбы с русофобией. Выступая на премии «Евразия», представитель Кремля подчеркнул, что русский язык помогает сохранять взаимопонимание и общность интересов между народами.

Больше новостей о международных образовательных проектах, преподавании и развитии русского языка — в разделе «Образование» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Другие новости
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar