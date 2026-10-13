Оргкомитет премии «За верность науке» определит финалистов из 2000 заявок

На XII Всероссийскую премию «За верность науке» поступило более 2000 заявок. География проектов охватила все восемь федеральных округов России. Об этом сообщили в оргкомитете конкурса, передаёт kp.ru.

Наибольшее число заявок представили Москва, Петербург и Московская область. В число регионов-лидеров также вошли Томская, Нижегородская и Новосибирская области, Краснодарский край, Башкирия, Татарстан и Северная Осетия — Алания.

Самым востребованным направлением стала номинация «Наука — детям». Она объединяет научно-просветительские проекты разных форматов, которые знакомят детей и подростков с наукой и техникой.

Среди лидирующих также «Автор цифрового контента», «Научная пресс-служба года» и «Научный журналист года». Заявки принимались и по специальным направлениям, включая использование искусственного интеллекта в исследованиях и популяризацию истории российской науки.

Этап экспертной оценки проектов уже завершён. Теперь результаты работы специалистов представят оргкомитету, которому предстоит определить финалистов конкурса.

Премия ежегодно присуждается за достижения в области научной коммуникации. Одной из её задач является развитие взаимодействия научного и журналистского сообществ, а также повышение присутствия учёных и научной тематики в медиапространстве.

А ранее Life.ru писал, что в России стартовал приём заявок на премию «Время молодых» в 27 номинациях. Побороться за награды смогут молодые предприниматели, экологи, педагоги, журналисты, общественные организации, представители бизнеса и целые города.