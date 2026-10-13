Оргкомитет премии «За верность науке» определит финалистов из 2000 заявок
Обложка © Пресс-служба премии «За верность науке»
На XII Всероссийскую премию «За верность науке» поступило более 2000 заявок. География проектов охватила все восемь федеральных округов России. Об этом сообщили в оргкомитете конкурса, передаёт kp.ru.
Наибольшее число заявок представили Москва, Петербург и Московская область. В число регионов-лидеров также вошли Томская, Нижегородская и Новосибирская области, Краснодарский край, Башкирия, Татарстан и Северная Осетия — Алания.
Самым востребованным направлением стала номинация «Наука — детям». Она объединяет научно-просветительские проекты разных форматов, которые знакомят детей и подростков с наукой и техникой.
Среди лидирующих также «Автор цифрового контента», «Научная пресс-служба года» и «Научный журналист года». Заявки принимались и по специальным направлениям, включая использование искусственного интеллекта в исследованиях и популяризацию истории российской науки.
Этап экспертной оценки проектов уже завершён. Теперь результаты работы специалистов представят оргкомитету, которому предстоит определить финалистов конкурса.
Премия ежегодно присуждается за достижения в области научной коммуникации. Одной из её задач является развитие взаимодействия научного и журналистского сообществ, а также повышение присутствия учёных и научной тематики в медиапространстве.
А ранее Life.ru писал, что в России стартовал приём заявок на премию «Время молодых» в 27 номинациях. Побороться за награды смогут молодые предприниматели, экологи, педагоги, журналисты, общественные организации, представители бизнеса и целые города.
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