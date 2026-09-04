Молоко тараканов и защита от брызг: Состоялась церемония вручения Шнобелевской премии 2026 года

В Цюрихе прошла 36-я церемония вручения Шнобелевской премии — шуточной научной награды, отмечающей необычные и порой неожиданные исследования.

Одним из лауреатов в области химии стала работа о молоке живородящих тараканов. Учёные изучали его состав и выяснили, что оно содержит большое количество белков и может быть высокоэнергетическим продуктом.

В номинации по физике награду получили исследователи, создавшие устройство для уменьшения разбрызгивания мочи. Разработка была направлена на изучение и решение повседневной бытовой проблемы. Премию по биомеханике присудили авторам исследования, посвящённого особенностям поцелуев у людей и животных.

В категории «Экономика» отметили работу о поведении людей с высоким уровнем дохода и их возможной склонности демонстрировать превосходство по отношению к менее обеспеченным. Премию мира получили исследователи, разработавшие концепцию о том, что люди могут сильнее ценить друзей, если те проявляют неприязнь к человеку или явлению, которое им самим не нравится.

Также недавно в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошла церемония вручения III Международной премии ЮНЕСКО — России имени Д. И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук. Лауреатами стали профессоры Пан Цзяньвэй и Сергей Шейко. В этот раз её получили учёные, работающие в сфере квантовой физики и химии материалов. Награда учреждена в 2019 году и поощряет открытия, способствующие глобальным социально-экономическим изменениям.