Россиянам, собирающимся оформить визу во Францию, придётся внимательнее выбирать фон для фотографии. Теперь консульство принимает снимки только на светло-сером или светло-голубом фоне, а привычные фотографии на белом больше не подходят. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на французское консульство.

В ассоциации пояснили, что требование существовало и раньше, однако на практике заявителям разрешали подавать фотографии на белом фоне. Теперь при приёме документов это правило стали соблюдать строже.

Размер снимка должен составлять 35 на 45 миллиметров. При этом высота лица от подбородка до макушки без учёта волос должна находиться в пределах 32–36 миллиметров, занимая примерно 70–80% фотографии. Такие пропорции указаны и на официальном портале France-Visas.

Есть требования и к качеству изображения. Фотография должна быть цветной, чёткой, без теней, бликов и искажений. Использовать разрешается только актуальные снимки, сделанные не более шести месяцев назад.

Таким образом, туристам, у которых остались фотографии на белом фоне после оформления предыдущих виз, лучше заранее сделать новые. Иначе при подаче документов могут возникнуть сложности из-за несоответствия установленным требованиям.

Ранее Дания предложила странам Евросоюза прекратить выдачу туристических виз гражданам России и перестать признавать российские паспорта без биометрических данных. Копенгаген призвал к новым ограничениям после того, как датские власти заявили о предотвращении покушения, которое, по их версии, планировали российские спецслужбы. Посольство России в Дании заявило, что обвинения не подкреплены доказательствами.