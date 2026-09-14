Франция извинилась перед США после критики в сфере защиты прав человека

Французская миссия при ООН принесла США извинения после публичной критики Вашингтона в вопросах защиты прав человека. Разногласия возникли в Женеве после голосования по продлению полномочий верховного комиссара ООН Фолькера Тюрка, следует из заявления диппредставительства Франции.

Поводом для конфликта стала публикация французской стороны от 25 июля. Тогда дипломаты заявили, что США больше не могут считаться мировым ориентиром в области прав человека.

«Постоянное представительство Франции при ООН в Женеве выражает сожаление в связи с сообщением, опубликованным 25 июля 2026 года в сети X, в котором ставилась под сомнение приверженность США делу защиты прав человека», — говорится в заявлении миссии.

Теперь французская сторона уточнила, что спор касался исключительно позиции Вашингтона при конкретном голосовании. Париж подчеркнул, что не ставил под сомнение общую приверженность США защите прав человека и намерен сохранять тесный диалог с американскими властями.

После критики со стороны Франции американская делегация демонстративно покинула зал Совета Безопасности ООН на время выступления французского представителя. СМИ также сообщали, что Вашингтон рассматривал возможность заблокировать кандидатуру нового посла Франции в США Орельена Лешевалье.

Ранее сообщалось, что американские дипломаты устроили демарш на заседании Совбеза ООН и вышли из зала во время выступления представителя Франции. Заместитель постпреда США при организации Дэн Негреа связал этот шаг с позицией Парижа по украинскому конфликту и вопросам прав человека. Поводом стала публикация французской миссии в Женеве после голосования по кандидатуре Фолькера Тюрка. Франция поддержала продление его полномочий, тогда как США и Россия выступили против.