Во Франции арестовали роскошный особняк украинского миллиардера Константина Жеваго стоимостью 40 миллионов долларов. Ограничения на недвижимость в Париже наложили по запросу Генеральной прокуратуры Украины в рамках расследования предполагаемой растраты 113 миллионов долларов из банка «Финансы и Кредит». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на украинское надзорное ведомство.

Французские правоохранители арестовали имущество 9 ноября. Запрос о международной правовой помощи украинская прокуратура направила ещё 17 сентября, а официальное подтверждение исполнения получила 10 ноября.

По версии следствия, Жеваго, контролировавший более 90% уставного капитала банка «Финансы и Кредит», совместно с другими представителями руководства финансовой организации организовал схему вывода средств. Предполагаемый ущерб оценивается в 113 миллионов долларов.

Следователи считают, что впоследствии деньги легализовали через офшорные структуры и компании, связанные с предпринимателем. Расследованием занимается Государственное бюро расследований Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Исполняющий обязанности генпрокурора Украины Антон Ковальский назвал арест результатом взаимодействия украинских и французских правоохранительных органов. Он подчеркнул, что следствие продолжит устанавливать местонахождение зарубежного имущества, которое может быть связано с уголовными делами.

Сам Жеваго уже несколько лет находится во Франции. В декабре 2022 года его задержали на горнолыжном курорте Куршевель по запросу украинских властей. Однако вскоре бизнесмена освободили под залог в размере одного миллиона евро. В марте 2023 года апелляционный суд Шамбери отказал Киеву в экстрадиции предпринимателя. Позднее соответствующее решение подтвердил высший судебный орган Франции. Украинской стороне не удалось убедить французское правосудие в наличии достаточных гарантий справедливого судебного разбирательства.