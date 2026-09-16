Франция выдвинула на «Оскар» фильм «Минотавр» российского режиссёра Звягинцева

Фильм российского режиссёра Андрея Звягинцева «Минотавр» представит Францию в борьбе за премию «Оскар» в категории «Лучший международный фильм». Решение приняла французская комиссия по отбору картин, сообщили Национальный центр кино и мультипликации Франции (CNC) и Variety.

Комиссия под руководством историка кино Чарльза Тессона выбрала ленту среди пяти претендентов. В финальный список также вошли фильмы «Битва де Голля. Железный век», «Корсет», «Градива» и «Неизвестная».

«Минотавр» снят на русском языке, в картине заняты российские актёры, а действие разворачивается в России. При этом фильм считается международным проектом: его производство поддержали Франция, Латвия и Германия. Основными продюсерами картины выступили французские компании CG Cinéma и MK Productions, а сопродюсерами стали латвийская Forma Pro Films и немецкая Razor Film Produktion. Именно французское участие в создании фильма позволило стране выдвинуть его на главную кинопремию мира.

Выбор «Минотавра» продолжил практику Франции по продвижению фильмов иностранных режиссёров, созданных при участии французских компаний. Прежде страна уже отправляла на «Оскар» картины зарубежных авторов.

Ранее Life.ru писал, что Том Холланд стал самым кассовым актёром в истории мирового кинопроката. Общие сборы фильмов с его участием достигли примерно $15,5 млрд. Актёр обошёл прежних лидеров рейтинга благодаря ролям в крупных голливудских проектах, включая фильмы о Человеке-пауке и работу с режиссёром Кристофером Ноланом. До него первую строчку занимала обладательница «Оскара» Зои Салдана.