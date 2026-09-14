Том Холланд обошёл Зои Салдану и стал самым кассовым актёром в истории

Звезда «Человека-паука» Том Холланд поднялся на вершину рейтинга самых кассовых актёров мирового кинопроката. Общие сборы картин с его участием достигли примерно $15,5 млрд. Об этом сообщило издание Variety.

Одним из главных факторов нового достижения стал возвращение артиста к роли Питера Паркера. Картина «Человек-паук: Новый день» принесла ему крупнейшие сборы за всю карьеру и помогла обойти конкурентов. В общей кассе заметную роль сыграла и «Одиссея» Кристофера Нолана. В фильме режиссёра «Начала», «Дюнкерка» и «Оппенгеймера» Холланд исполнил роль Телемаха.

До британского актёра лидерство удерживала обладательница «Оскара» Зои Салдана. В январе 2026 года она вышла на первое место благодаря участию в «Аватаре: Пламя и пепел», который появился в кинотеатрах 19 декабря 2025 года. Ранее личный рекорд по совокупным кассовым сборам принадлежал Скарлетт Йоханссон. Среди наиболее заметных проектов актрисы — фильм «Первый мститель: Противостояние».

Ранее сообщалось, что Том Холланд и Зендея сыграли свадьбу на закрытой церемонии в Великобритании. Для торжества пара выбрала роскошный загородный отель Beaverbrook в графстве Суррей. На организацию праздника, как сообщается, потратили около 500 тысяч фунтов стерлингов — примерно 54 млн рублей. Мероприятие состоялось 4 августа и собрало порядка 250 человек.