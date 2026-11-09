Франция вызвала поверенного в делах Ирана после масштабных кибератак на холодильное оборудование европейских супермаркетов. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро обвинил в причастности к инцидентам Корпус стражей исламской революции (КСИР) и пригрозил Тегерану санкциями на уровне Евросоюза, сообщает Reuters.

По информации агентства, французский министр заявил, что предполагаемое вмешательство иранских хакеров не останется без последствий. Париж намерен добиваться введения ограничительных мер в отношении исламской республики.

Основанием для обвинений стали результаты расследования серии кибератак, произошедших в ночь с 11 на 12 октября. По данным Le Figaro, французская разведка связала их с цифровым подразделением КСИР. При этом окончательная ответственность иранской стороны пока не установлена.

Тогда злоумышленники получили удалённый доступ к холодильным установкам нескольких сотен французских супермаркетов. Они изменяли температурные настройки оборудования, из-за чего продукты размораживались и становились непригодными для продажи.

Отдельные торговые точки сообщили об убытках на сотни тысяч евро. Общий ущерб от испорченных товаров, по предварительным оценкам, может исчисляться миллионами евро.

Второго ноября похожие инциденты произошли в других европейских странах. Хакеры вновь вмешались в работу холодильных систем магазинов, вызвав резкое повышение температуры. В результате торговым сетям пришлось избавляться от крупных партий продуктов.

Ранее Life.ru сообщал, что хакеры нагрели холодильники в супермаркетах семи европейских стран до +55 градусов. Массовые сбои произошли 2 ноября в Бельгии, Люксембурге, Швеции, Финляндии, Ирландии, Нидерландах и Эстонии. Злоумышленники дистанционно запускали режим разморозки, вынуждая магазины выбрасывать испорченные продукты. В некоторых торговых точках повышение температуры достигало экстремальных значений.